Экс-​сотрудники компании Google запустили платный поисковик, который будет «работать честно»

Бросить прямой вызов Google и создать новый поисковик, за который пользователям надо еще и платить, казалось бы совершенно провальная идея для стартапа. Но у команды Neeva, запущенного 29 июня платного поисковика, есть важное преимущество: она точно знает, как ударить техногиганта в самое больное место.

Что такое Neeva?

Neeva предлагает пользователям поисковик без рекламы за плату. Первые три месяца пользования бесплатны, потом услуги поиска стоят $4,95 в месяц. «Я рассказываю людям, что это социальный эксперимент наравне с технологическим. Цель — ответить на вопрос: если бы существовал высококачественный продукт с явными преимуществами для пользователя, платили бы вы вместо того, чтобы пользоваться им бесплатно за счет навязчивой рекламы, ради которой за вами шпионят круглые сутки?» — сказал Fast Company CEO Neeva Шридхар Рамасвами.

Neeva самостоятельно проиндексировал несколько миллиардов веб-​страниц, но не стесняется указывать сторонние поисковики — Apple, Bing и Yelp в хвосте поисковых результатов. Информация поступает в том числе от Intrinio, Weather.com и Xignite, встроенная картография — от Google Maps. «Что мы можем сделать, мы сделаем. Что мы можем купить, мы купим. Пользователям все равно», — комментирует сооснователь компании Вивек Рагхунатан.

История Neeva началась по сути в 2003 году, когда Рамасвами начал работать в Google. Через 15 лет он оттуда уйдет, разочарованный доминированием рекламной модели бизнеса и желая начать все с нового листа. Позже к нему присоединится Рагхунатан, покинув Google после почти 12 лет работы, в том числе над Google Assistant и монетизацией YouTube. Сегодня в Neeva работает около 60 человек, и примерно 30% из них — бывшие сотрудники Google.

Название компании основатели постфактум объясняют тем, что в санскрите Neeva означает «основы» или «базовые принципы», что довольно близко к миссии стартапа, но признают, что не думали об этом значении, когда его выбирали.

Это далеко не первая амбициозная попытка создать конкурента Google с акцентом на приватность: уже 13 лет существует бесплатный поисковик DuckDuckGo, получающий сейчас $100 млн годовой выручки на нетаргетированной рекламе. Компания Brave тестирует собственный аналогичный поисковик и обещает, что будут доступны как платные, так и бесплатные варианты. Даже сам Google, несмотря на регуляторные вызовы, продолжает развиваться и остается лидером в вопросе инноваций: только в прошлом году поисковик выпустил 4,5 тысячи обновлений.

Чем Neeva отличается от Google?

Neeva очень похож на Google, рассказывает протестировавший новинку журналист Fast Company. Но есть несколько важных отличий.

Во-​первых, в поисковой выдаче Neeva нет рекламных публикаций, которые на страницах Google стали занимать все больше места, а главное — меньше визуально отличаться от «бесплатных» результатов.

Google использует данные об активности пользователей не только для таргетированной рекламы на своих сайтах, но и на любых других, на которых есть реклама через компанию. Не зависящая от рекламы Neeva лишает обеспокоенных приватностью пользователей ощущения, что за ними постоянно следят в корыстных целях.

Пока Google разбирается с претензиями новостных агентств, обвиняющих компанию в недостаточной компенсации за получаемый контент, Neeva обещает отдавать минимум 20% выручки партнерам-​издателям, в числе которых Quora и Medium.

К Neeva можно подключить сторонние сервисы, включая почту и календари Gmail или Outlook, хранилища Google Drive или Dropbox, аккаунты в Slack или Jira. Сервис их проиндексирует и вставит релевантную информацию в ваши поисковые результаты в специальной вкладке «Личное». Google как-​то пыталась интегрировать в свой поисковик Gmail, но, похоже, отказалась от этой идеи.

Проблема Google в том, что сегодня поисковик приводит пользователя не в лучшее место для ответа на его вопрос, а то в место, которое компания хочет дальше монетизировать за счет пользователя, утверждает один из инвесторов Neeva, профессор NYU Скотт Галлоуэй. «Хотел бы быть малой частью попытки разжать мертвую хватку Google, которой он сжимает познание. Я думаю, что происходящее способно завести нас слишком далеко», — сказал он.

Конечно, в новом сервисе пока еще есть недоработки, пишет журналист Fast Company. Например, поисковик хуже, чем Google, ищет места поблизости от местоположения пользователя. Установить Neeva как поисковик по умолчанию пока тоже нельзя, но у сервиса есть собственные браузеры для iPhone и iPad, а также расширения для других браузеров.

Рамасвами признает, что в нынешнем состоянии Neeva представляет собой некий черновик: «Будет интересно посмотреть, что с ним станет к осени, когда у подписавшихся сейчас людей закончатся бесплатные три месяца и они будут решать, становиться ли платящими клиентами».