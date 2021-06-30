Украина вышла в четвертьфинал по футболу

«Одноцветные» — Украина и Швеция — встретились в Глазго за право выхода в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу. Причем, хотя украинцы и оказались единственной командой из всех занявших третьи места, которой хватило всего трех очков для выхода в плей-офф, однако это ни в коем случае не свидетельствовало о ее слабости — шансы двух «жовто-блакитных» команд выглядели примерно одинаковыми. И вообще-то украинцы в этом матче играли в синей форме, а шведы в желтой.

Начала «Тре крунур» поактивней, периодически устраивая завихрения возле и в штрафной соперника, однако первая возможность забить была у украинцев. Швеция свой первый опасный момент (при постоянном владении преимуществом) создала только на 19-й минуте. Однако для них «ничего не предвещало» — вплоть до 27-й минуты, когда Андрей Ярмоленко вырезал пас на Александра Зинченко, который прошил Робина Ульсена. Швеция не пала духом и до перерыва отыгралась: получив пас от Александра Исака, сильно пробил Эмиль Форсберг, мяч задел Забарного и влетел в ворота. Это четвертый гол Форсберга на турнире.

Вторую половину матча шведы вновь начали активнее, однако, отбившись, украинцы попытались наладить контроль над мячом. На 55-й скандинавы дали пробежаться Ивану Караваеву, который отдал Александру Сидорчуку и тот попал в штангу. И тут же следует ответная атака, которую разогнал Исак, и в штангу уже попадает Форсберг. Следующего момента пришлось ждать минуть десять, когда Деян Кулушевски «проверил» Гущана, а вскоре Форсберг то же самое проделал с перекладиной украинских ворот. В концовке основного времени команды явно осторожничали, «согласившись» на дополнительные полчаса.

В дополнительное время Маркус Даниэльсон получил прямую красную и шведы продолжили игру вдесятером, а потому украинцы в концовке смотрелись поактивнее, однако все казалось идет к пенальти, но пас Зинченко нашел голову Аретема Довбика, и Украина побеждает — 2:1. Теперь в одной четвертой ей предстоит в Риме встретиться с Англией.