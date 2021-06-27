В США выдали первую в мире лицензию на отправку в космос туристов

Когда состоится первый коммерческий полет для туристов, пока не сообщается. Virgin Galactic ведет подготовку к трем оставшимся испытательным полетам космического корабля, способного перевозить до шести пассажиров и двух пилотов.

Ранее, 22 мая, компания провела испытательный полет аппарата Unity21, в ходе которого стартовая платформа VMS Eve подняла VSS Unity на высоту 13,5 км, после чего он разогнался до трехкратной скорости звука, достигнув высоты примерно 89 километров, затем вернулся на землю. Полет был успешным.

Напомним, ранее сообщалось, что миллиардер Джефф Безос планирует сам полететь туристом в космос в июле. Билет туда он приобрел на аукционе за 28 млн долларов.