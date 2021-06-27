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Ученые узнали о коронавирусной эпидемии за 18 тыс. лет до нашей эры

20 тыс. лет тому назад на территории нынешних Китая, Монголии, Кореи, Тайваня и Японии свирепствовала эпидемия коронавируса. Об этом на основе генетических изысканий сообщил Квинслендский технологический университет (QUT).

Следы «доисторического» вируса были найдены путем изучения изменений в генах, которые кодируют белки, взаимодействующие с вызвавшим пандемию 2019 года коронавирусом. Для этого исследователи воспользовались проектом «Тысяча геномов» — самым крупным публичным каталогом общей генетической вариации, передает «Интерфакс».

После синтеза белков человека и SARS-CoV-2 авторы работы перешли к «эволюционному анализу» геномов. В результате выяснилось, что древние жители Восточной Азии адаптировались к источнику заражения.

«В ходе эпидемии отбор благоприятствовал вариантам генов человека, связанных с патогенезом, с адаптивными изменениями, предположительно приводящими к менее тяжелому заболеванию», — рассказал участвовавший в исследовании профессор Кирилл Александров.

Это стало подтверждением открытия о том, что вирусы играют значительную роль в эволюции человека.

27 июня, 2021 | Category: Наука, Новости
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