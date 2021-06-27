Израиль: «Рафаэль» модернизировала ракету «Питон-5». Теперь можно стрелять и попадать, не видя цели

Согласно сообщению сайта Israeldefense (20.06.21), компания «Рафаэль» модернизировала ракету «воздух-воздух» малой дальности (до 20 км) «Питон-5» . Оригинальная ракета разрабатывалась с 1997 г. как модернизация «Питон-4», поступила на вооружение в 2005 г., первое боевое применение – во время Второй Ливанской войны 2006 г.

Модернизация заключается в способности ракеты работать с системой передачи данных GLOBAL LINK (также разработки «Рафаэль»), если та установлена на самолёте-носителе. Речь идёт об авиационном программно-определяемом радио (Airborne Software Defined Radio), позволяющем передавать на большие расстояния в защищённом режиме значительные объёмы информации, не только голосовую связь, но и различные данные и видео. Подробное описание GLOBAL LINK есть на сайте компании (формат pdf)

GLOBAL LINK позволяет обмен информацией между самолётами или самолётами и наземными силами. На этот раз её возможности были использованы для наведения «Питон-5». Самолёт-носитель может выпустить ракету, не видя её собственными сенсорами (например, РЛС), а получив данные о цели из других источников через GLOBAL LINK.