Беженка из Северной Кореи рассказала об ужасающем голоде в стране

Голод, с которым столкнулась Северная Корея в 1990-х годах, был по-настоящему ужасающим: новые тела умерших появлялись на улицах каждый день, а отчаяние доводило некоторых до каннибализма. Об этом СМИ рассказала Чжихён Пак, беженка из Северной Кореи и правозащитница.

Пак вспоминает, что проблемы с продуктами питания начались еще в начале 1990-х, а вскоре в стране рухнула карточная система, от которой зависело большинство жителей. От голода умер и ее дядя. «Когда я увидела его тело, он не был похож на человека. Одни лишь кости, обтянутые кожей», — рассказала женщина.

Чтобы выжить, семье пришлось распродать все имущество. Ели все подряд: коренья, семена, съедобную траву, выловленных в море мидий и даже отловленных крыс. Случалось, что женщина съедала что-то, а после несколько дней пила только воду. «Люди теряли рассудок от голода, убивали и ели других людей. Они ели даже детей. Какой силы должен был быть голод, чтобы люди шли на такое?» — воскликнула она.