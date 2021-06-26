Заработок с риском: игровые автоматы в казино, трейдинг и пирамиды

«Легкие деньги»: пирамиды, трейдинг, казино с игровыми автоматами

Воспринимая финансовые пирамиды, трейдинг или онлайн казино с игровыми аппаратами как легкий способ заработка, люди гарантированно теряют деньги. Примеры инвесторов показывают, что эти инструменты могут использоваться эффективно, принося 1000+$ каждый месяц. Но для этого следует изучить рынок, быть готовым быстро реагировать на его изменения и знать нюансы. Новички, полагающиеся на удачу, в таких проектах остаются в проигрыше, пока другие зарабатывают.

Финансовые пирамиды 2021 года: когда входить, жизненный цикл

Прежде чем заходить в финансовую пирамиду, нужно осознавать принцип ее жизненного цикла. Схематичное описание, по которому работают все проекты:

Запуск. На старте финансовой пирамиды формируются ее первые уровни инвесторов, предварительно закладывается базовый капитал (гораздо меньше капитализации проекта на его пике). Проходит агрессивная рекламная компания, вкладчики привлекают в свою сеть новых пользователей. Набор инвесторов. После привлечения внимания к финансовой пирамиде, этот этап жизнедеятельности пиковый. Количество вошедших пользователей стремительно превышает вышедших, за счет чего накапливается капитал для последующих выплат. Выплаты. Начисление денежных средств на счета инвесторов проходит на процентной основе, чаще каждый месяц. Чтобы начать зарабатывать, требуется вернуть вложенные средства. На это уходит в среднем 3-9 месяцев, после чего наступает чистая прибыль — пока приток инвесторов не завершится, и финансовый пузырь не лопнет. Закрытие. Жизненный цикл проектов, которые поддерживаются медийными ресурсами и активной рекламой, составляет 2-3 года, чаще не более 5-6 лет (редкие случаи). Закрытие сопровождается потерей инвестиций низших ступеней, которые не успевают возместить вложенные средства.

Изучив цикл жизни финансовой пирамиды, следует осознать — риск потери инвестиций (частично или полностью) выше среднего. При этом организация таких проектов незаконна, но принимать в них участие может каждый желающий.

Перед вкладом денежных средств оценивают ситуацию. Признаки, показывающие умирание проекта (невозможность вернуть вложения):

Нет поддержки медийных ресурсов или известных личностей (такой проект не вызовет ажиотаж инвесторов, жизненный цикл будет коротким ).

). Пиковая популярность пирамиды (если про нее говорит большое количество людей или замечается всплеск популярности, входить поздно).

Эти признаки указывают на основное правило вступления в пирамиду — предугадать ее популярность, отказаться от вступления на пике. При этом наличие сертификатов или оформленного юридического лица не является решающим фактором. Многие проекты, являющиеся скамом (мошенничеством), подделывают документы.

Другой принцип, без которого деньги будут потеряны — основной заработок не с