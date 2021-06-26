Вдова Джона Макафи обвинила в его смерти власти США

Вдова программиста, бизнесмена и создателя антивируса McAfee Джона Макафи Дженис считает, что в смерти мужа виноваты американские власти. Как сообщает агентство Reuters, женщина также призвала провести тщательное расследование обстоятельств смерти мужа.

Адвокат Макафи добавил, что будет просить провести повторное вскрытие по запросу семьи программиста.

Вдова Макафи отметила, что в последний раз говорила с мужем за несколько часов до того, как его обнаружили мертвым. «Его последними словами ко мне были „Я люблю тебя, и я позвоню тебе вечером“, эти слова не являются словами человека, склонного к самоубийству», — сказала она.

Ранее испанские СМИ писали, что программист и бизнесмен Макафи мог покончить покончил с собой в тюрьме в Каталонии, его тело обнаружили в камере. Сообщалось, что национальный суд Испании решил отправить программиста в США, где его обвиняли в неуплате налогов.

Джона Макафи задержали осенью 2020 года в аэропорту Барселоны по пути в Стамбул.