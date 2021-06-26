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Останки неизвестного науке вида людей откопали в Израиле

Новый вид людей нашли в Израиле. Об этом сообщают ученые, материал опубликован в журнале Science.

Останки датируются периодом от 140 тыс. до 120 тыс. лет — они доказывают существование неустановленной группы гоминидов, которые могли быть представителями последних выживших популяций Homo среднего плейстоцена в Европе, Юго-Западной Азии и Африке.

По словам ученых, к тому времени уже произошло смешение между Homo среднего плейстоцена и Homo sapiens. Средиземноморский Левант, коридор между Африкой и Евразией, вероятно, был местом, где происходили эти генетические обмены.

Анализ черепа и нижней челюсти показал, что гоминиды сочетали в себе «неандертальские и архаичные черты». По словам палеонтологов, они, предположительно, были эффективными охотниками, которые использовали древесину для разжигания костров и огонь — для приготовления мяса.

Новый вид людей получил название Homo Nesher Ramla.

26 июня, 2021 | Category: Израиль, Наука, Новости
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