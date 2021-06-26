Билли Айлиш впервые вышла на связь после расистского скандала

Певица извинилась за свое поведение и поведение молодого человека, но это не помогло.

Оскандалившаяся Билли Айлиш впервые опубликовала фото после расистского скандала со своим участием, но вновь получила шквал критики в Сети. Вот уже почти неделю пользователи клянут певицу за старое видео, на котором Билли использует слово, которое нелестно характеризует азиатов.

Сама Айлиш позже поспешила извиниться и заявила, что искренне раскаивается за все случившееся, но ей это не помогло.

Долгое время Билли хранила молчание по поводу случившегося, но на днях все же решила опубликовать свое селфи, а в подписи к нему созналась, что соскучилась по всем.

«Hiiii, miss you», — написала под фото она в надежде, что общественность смилостивится.

Однако, не тут-то было. В комментарии к певице тут же посыпались нелестные комментарии — люди требовали, чтобы Билли исчезла с их глаз навсегда.

«Самые мертвые глаза, которые я когда либо видел», «Как же она всех достала», «Посредственность во всех смыслах», «Надоела до безумия», «Уходи. Просто уходи», — пишут на просторах Сети.

Источник фото: Legion-media