Помидоры-черри — откуда они взялись?

Помидоры-черри вывели два профессора с сельхозфака Еврейского университета в Реховоте — Нахум Кейдар и Хаим Рабинович. В 1973 году они задались целью вывести «помидорки для телевизора» — полезный и здоровый перекус, который можно жевать всей семьей при просмотре сериалов.



Израильские диетологи их поддержали: лучше есть маленькие помидоры, чем чипсы, соленое печенье или орехи, где много калорий и жира. Первые мини-помидорки так и назвали: «ТВ-томаты». Это уже потом, когда их начали экспортировать за границу, название поменяли на «черри» (вишенки).

Пять лет два профессора скрещивали большие садовые помидоры с дикими малютками, пока не получили плоды нужного размера и сладости. Помидоры черри имеют 3-6 см в диаметре, идеально приспособлены к израильскому климату, лучше хранятся и более сладкие, чем обычные помидоры. Сначала они продавались только в Израиле, потом покорили Италию, а за ней Европу. Выращивают помидоры черри круглый год. В некоторых теплицах на юге Израиля они растут в воздухе, без почвы. Нужную температуру и влажность поддерживают компьютеры. В последние годы к алым черри прибавились желтые, бордовые, полосатые и даже черные. Помимо круглых, появились продолговатые и даже в форме груши.

В 2002 году двум профессорам была вручена премия Ротшильда в области сельского хозяйства.

Gennadij Linkov

Собственный сельскохозяйственный сектор обеспечивает Израиль продуктами питания на 95 %, при этом большое количество продукции экспортируется. Импортируются в страну некоторые зерновые и масличные культуры, мясо, кофе, какао и сахар.

В сельском хозяйстве при этом занято 3,5 % работающего населения страны. Каждый человек, работающий в этом секторе, в состоянии прокормить 95 соотечественников. Для сравнения: в США этот показатель равен 1:79, в России — 1:14,7, в Китае — 1:3,6.

Olga Fedorovich