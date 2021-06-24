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Эсминец действовал законно: Британия готова отправить военные корабли к Крыму снова

Британия готова снова отправить военные корабли в Черное море у Крыма

Министр охраны окружающей среды Великобритании Джордж Юстис заявил, что Лондон готов еще раз отправить военные корабли в воды Черного моря возле Крыма после конфликта с оккупантами 23 июня.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

Британія готова знову відправити військові кораблі у Чорне море біля КримуФото: Royal Navy

Юстис подчеркнул, что британский эсминец «Дефендер» осуществлял легальный проход в соответствии с международным правом в Грузию через Украину. На вопрос журналистки Sky News, проплывут ли корабли Великобритании снова через эти воды, он ответил: «Да… потому что мы никогда не признавали аннексии Крыма».

Министр обороны Бен Уоллес в комментарии The Times заявил, что Британии никто «не будет мешать» ходить в водах возле Крыма после инцидента 23 июня.

«Королевский флот всегда будет придерживаться международного морского права, и ему ничего не будет препятствовать в мирном проходе», — сказал Уоллес.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британский эсминец Defender действовал законно в международных водах у побережья оккупированного Россией украинского Крыма.

Эсминец Defender действовал законно, потому что мы не признаем аннексию Крыма Россией - Джонсон
Об этом он сказал журналистам в четверг, комментируя ситуацию относительно заявлений со стороны Москвы об открытии предупредительного огня по британскому кораблю в Черном море, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Я думаю, что тут вполне уместно было использовать международные воды. Важным моментом является то, что мы не признаем аннексии Крыма Россией», — сказал Джонсон.

24 июня, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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