Эсминец действовал законно: Британия готова отправить военные корабли к Крыму снова

Британия готова снова отправить военные корабли в Черное море у Крыма

Министр охраны окружающей среды Великобритании Джордж Юстис заявил, что Лондон готов еще раз отправить военные корабли в воды Черного моря возле Крыма после конфликта с оккупантами 23 июня.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

Фото: Royal Navy

Юстис подчеркнул, что британский эсминец «Дефендер» осуществлял легальный проход в соответствии с международным правом в Грузию через Украину. На вопрос журналистки Sky News, проплывут ли корабли Великобритании снова через эти воды, он ответил: «Да… потому что мы никогда не признавали аннексии Крыма».



Министр обороны Бен Уоллес в комментарии The Times заявил, что Британии никто «не будет мешать» ходить в водах возле Крыма после инцидента 23 июня.

«Королевский флот всегда будет придерживаться международного морского права, и ему ничего не будет препятствовать в мирном проходе», — сказал Уоллес.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британский эсминец Defender действовал законно в международных водах у побережья оккупированного Россией украинского Крыма.



Об этом он сказал журналистам в четверг, комментируя ситуацию относительно заявлений со стороны Москвы об открытии предупредительного огня по британскому кораблю в Черном море, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Я думаю, что тут вполне уместно было использовать международные воды. Важным моментом является то, что мы не признаем аннексии Крыма Россией», — сказал Джонсон.