Bild: Европейские спецслужбы увидели в действиях России «серьезную угрозу» для предстоящих выборов в бундестаг

Как далеко зайдут российские власти, чтобы добиться благоприятного для себя результата на предстоящих выборах в бундестаг. Таким вопросом задается немецкий таблоид Bild (перевод Inopressa). Издание указывает, что ранее Федеральное ведомство по защите конституции предупредило, что выборы в бундестаг могут «стать центром шпионажа и влияния со стороны России».

В распоряжении Bild оказался внутренний документ министерства внутренних дел (BMI). Документе указано, что «текущая деятельность» России «представляет собой серьезную угрозу». BMI предупреждило, что сейчас Россия якобы занимается хищением конфиденциальных данных с целью проведения «операций влияния и кампаний дезинформации» в преддверии выборов 26 сентября, пишет СМИ.

Bild также рассказал о имеющемся в распоряжении редакции документа молдавской спецслужбы, в котором подробно анализируется планировавшаяся Россией кампания по оказанию влияния на президентские выборы в Молдавии в ноябре 2020 года.

«Европейские спецслужбы предупреждают, что разоблаченная кампания может представлять собой „схему действий в отношении выборов в Германии“», — говорится в статье Bild.

«Несмотря на то, что молдавские спецслужбы смогли вовремя остановить часть операций влияния летом 2020 года, европейские спецслужбы предупреждают в разговоре с Bild: «То, что мы видели в Молдавии, может стать схемой действий в отношении предстоящих выборов в бундестаг в Германии». Разнообразие проектов показывает, «насколько изобретательным может быть Кремль, когда речь идет о саботаже демократических выборов», — передает издание.

Напомним, что очередные парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 года. На них будут избраны члены 20-го созыва бундестага, которые в дальнейшем выберут нового канцлера страны. Отметим, что это будут первые выборы начиная с 2005 года, на которых Христианско-демократический союз не будет возглавлять Ангела Меркель.