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“Слуга” Камельчук, який вважає коронавірус вигадкою, стане спікером у ПАРЄ щодо COVID

&#8220;Слуга&#8221; Камельчук, який вважає коронавірус вигадкою, стане спікером у ПАРЄ щодо COVID-паспортів

Народний депутат від “Слуги народу” Юрій Камельчук, який в Україні відомий своїми заявами про те, що COVID-19 – це вигадана хвороба, виступить у ПАРЄ на тему COVID-паспортів.

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні у Страсбурзі мене обрали спікером по тематиці Covid passes and certificates від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ. Варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу, особливо відпочинкового, що актуально особливо влітку”, – написав Камельчук.

Нагадаємо, народний депутат від “Слуги народу” виступає проти масової вакцинації проти коронавірусу в Україні. Крім того, нардеп переконаний, що паніку з приводу коронавірусу розповсюджують з метою отримання прибутку фармацевтичними компаніями та спричиненням локдауну, який призводить до здешевлення капіталів і робочої сили. За його словами COVID-19 це чергова всесвітня змова заради надприбутків.

21 июня, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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