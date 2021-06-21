“Слуга” Камельчук, який вважає коронавірус вигадкою, стане спікером у ПАРЄ щодо COVID

Народний депутат від “Слуги народу” Юрій Камельчук, який в Україні відомий своїми заявами про те, що COVID-19 – це вигадана хвороба, виступить у ПАРЄ на тему COVID-паспортів.

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні у Страсбурзі мене обрали спікером по тематиці Covid passes and certificates від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ. Варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу, особливо відпочинкового, що актуально особливо влітку”, – написав Камельчук.

Нагадаємо, народний депутат від “Слуги народу” виступає проти масової вакцинації проти коронавірусу в Україні. Крім того, нардеп переконаний, що паніку з приводу коронавірусу розповсюджують з метою отримання прибутку фармацевтичними компаніями та спричиненням локдауну, який призводить до здешевлення капіталів і робочої сили. За його словами COVID-19 це чергова всесвітня змова заради надприбутків.