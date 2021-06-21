Израиль успешно провел первое испытание воздушного лазера-перехватчика

Управление оборонных исследований и разработок, Elbit Systems и наши ВВС с новым технологическим прорывом. Вы приблизили нас к еще одной важной вехе в развитии многоуровневой системы защиты израильского неба, важной как с точки зрения рентабельности, так и с точки зрения нашей обороноспособности. Данная лазерная система добавит новый уровень защиты на больших расстояниях от различных угроз, обеспечивая безопасность страны при снижении стоимости перехвата. Я уверен, что оборонная промышленность Израиля преуспеет в этой важной программе развития, и я вместе со всем оборонным ведомством приложу все усилия для ее успеха». Министр обороны Израиля Бени Ганц: «Я хотел бы поздравить, Elbit Systems и наши ВВС с новым технологическим прорывом. Вы приблизили нас к еще одной важной вехе в развитии многоуровневой системы защиты израильского неба, важной как с точки зрения рентабельности, так и с точки зрения нашей обороноспособности. Данная лазерная система добавит новый уровень защиты на больших расстояниях от различных угроз, обеспечивая безопасность страны при снижении стоимости перехвата. Я уверен, что оборонная промышленность Израиля преуспеет в этой важной программе развития, и я вместе со всем оборонным ведомством приложу все усилия для ее успеха».

Серия испытаний проводилась под руководством Управления исследований и разработок Министерства обороны Израиля. Лазерная система поражения была установлена на самолет и испытана в нескольких сценариях, в ходе которых она успешно перехватила и уничтожил все цели БПЛА. Такая способность перехвата воздушных целей является новаторской и открывает стратегические перспективы и новые возможности противовоздушной обороны Государства Израиль. Испытания проходили на полигоне в центре Израиля в сотрудничестве с ВВС Израиля и подразделением «Янат».

Израиль является одной из первых стран в мире, которые создали и продемонстрировали действующую бортовую систему лазера большой мощности. Данная серия испытаний является первым этапом многолетней программы, проводимой Управлением исследований и разработок Министерства обороны и Elbit Systems по созданию лазерной системы для защиты от различных угроз дальнего радиуса действия.

Лазерный метод воздушного перехвата имеет много преимуществ, включая низкую стоимость, способность эффективно поражать дальние цели на больших высотах независимо от погодных условий и защищать обширные территории. Авиационная высокомощная лазерная система дополнит израильскую многоуровневую систему противоракетной обороны, которая сегодня включает в себя системы «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец».

Руководитель отдела исследований и разработок в министерстве обороны Израиля бригадный генерал Янив Ротем: «В ходе испытаний мы успешно перехватили в воздухе несколько БПЛА на расстоянии более километра. Это революционное технологическое достижение, которое имеет решающее значение для дальнейшего развития этого проекта».

Генеральный директор отдела интегрированных систем разведки и обнаружения целей (ISTAR) Elbit Systems Орен Сабаг: «Мы гордимся тем, что возглавили разработку этого стратегического проекта вместе с Министерством обороны и ВВС. Испытания прошли успешно благодаря целому ряду уникальных технологических преимуществ. Мы считаем, что использование мощного лазера для недорогого перехвата ракет и вражеских беспилотных летательных аппаратов ближе к районам их запуска и вдали от населенных пунктов значительно улучшит обороноспособность нашей страны».