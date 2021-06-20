У Чехії дозволять самозахист зі зброєю – рішення парламенту

арламент Чехії в п’ятницю, 18 червня, остаточно підтримав поправку до Хартії основоположних прав і свобод країни, яка закріпить право громадян на самозахист за допомогою зброї.

Джерело: hromadske з посиланням на České Noviny

Деталі: Прийняте положення стане частиною конституційної системи Чехії.

Ухвалений парламентарями конституційний акт доповнює Хартію основоположних прав і свобод Чехії таким положенням: «Право на захист власного життя чи життя іншої людини, навіть зі зброєю, гарантований на умовах, встановлених законом».

Конституційним актом є документ, який змінює положення конституційних документів у Чехії. Він не потребує підпису президента країни для набуття чинності. У червні 2020 року акт схвалила верхня палата парламенту Чехії – Сенат, а 18 червня 2021-го – нижня (Палата депутатів).

Передісторія: Положення про право на самозахист зі зброєю чеський парламент почав розглядати ще у вересні 2019 року. Приводом для цього стала ухвалена у тому році в ЄС директива про маркування вогнепальної зброї.

Понад 102 тисячі чехів виступили проти директиви, заявивши, що вона обмежує право власності на зброю. ЄС тоді пояснював, що йшлося лише про посилення контролю над нею на тлі зростання випадків масової стрілянини й терактів.