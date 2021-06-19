«Будет грандиозно»: инсайдер обещает скорую помолвку Кортни Кардашьян

Кортни и Трэвис знакомы уже более 10 лет. Все это время они были просто друзьями. Влюбленные начали встречаться в начале 2021 года, но уже ходят слухи об их помолвке.

Инсайдер сообщил порталу Usmagazine о том, что помолвка может состояться в самое ближайшее время.

«Она будет грандиозной, поскольку Трэвис любит производить на Кортни впечатление», — сообщает источник.

Предполагается, что торжество может состояться в любимом месте звездной пары, а именно в Диснейленде. Также Трэвис хочет, чтобы при этом присутствовала вся семья.

Барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер добивался расположения Кортни несколько лет, но звезда реалити давала музыканту понять, что их связывает только дружба. Однако благодаря отличным отношениям с семьей Кардашьян Трэвис все-таки добился любимой женщины.

Источник фото: Legion-Media

Автор: Карева Мария