Марихуана убивает кору головного мозга — ученые

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Психиатры выяснили, что употребление каннабиса в подростковом возрасте может приводить к изменению нормального развития мозга, преимущественно в областях префронтальной коры, богатых каннабиноидными рецепторами CB1. Исследователи обнаружили ускоренное истончение префронтальной коры мозга у подростков, которые часто курили марихуану. В работе, опубликованной в журнале JAMA Psychiatry, ученые анализировали МРТ-сканы мозга 799 подростков в 14 лет, а потом в 19 лет, чтобы оценить влияние употребления вещества.

Подростковый период характеризуется активной структурной и функциональной реорганизацией головного мозга. Префронтальная кора во время подросткового возраста меняется наиболее значительно. Эта область мозга задействована в когнитивных функциях высокого уровня, например, принятии решений, планировании, социальном взаимодействии, понимании других людей и себя. Объем серого вещества в префронтальной коре в течение детства увеличивается и достигает пика в начале подросткового возраста. Затем во время подросткового периода объем серого вещества в префронтальной коре идет на спад — это нормальный и важный процесс в развитии мозга.

Большинство людей (78 процентов) впервые пробуют марихуану в возрасте от 12 до 20 лет. Недавнее исследование продемонстрировало (на крысах) влияние каннабиса на созревание префронтальной коры. Ученые вводили крысам-самцам (в возрасте от 4 до 7 недель) тетрагидроканнабинол. Они обнаружили нарушение нормальных процессов развития нервной системы, вызванную преждевременной атрофией дендритных ветвей.

Существуют исследования с участием подростков, которые демонстрируют связь между ранним употреблением каннабиса и изменением объема в некоторых частях мозга. В 2019 году международная группа ученых показала, что у четырнадцатилетних детей, которые пробовали марихуану всего пару раз, объем серого вещества в участках мозга, относящихся к эндоканабиноидной системе, был выше, и также это было связано с повышенной тревожностью и пониженной способностью к перцептивному мышлению.

Тем не менее о том, как первые случаи потребления марихуаны влияют на изменения головного мозга, особенно в юности, известно достаточно мало. Исследования обычно проводят с участием взрослых людей, которые потребляют марихуану в течение нескольких лет, а исследования с участием подростков обычно проводят на небольших выборках и мозг участников анализируют однократно.

Теперь команда психиатров во главе с Мэтью Олбоу (Matthew D. Albaugh) из Вермонтского университета в Берлингтоне исследовала связь между употреблением каннабиса и развитием коры головного мозга на большой выборке подростков.

Ученые использовали данные крупного европейского проекта под названием IMAGEN, в котором изучались биологические, психологические и экологические факторы, влияющие на развитие мозга и психическое здоровье 2223 подростков. Психиатры сосредоточились на данных о 799 подростках (450 девушек и 349 парней), которые еще не пробовали марихуану. На момент опроса им было от 12,9 до 15,7 лет.

Пять лет спустя подростков спросили, употребляли ли они каннабис и как часто. Участники указали сколько раз они делали это за последние 12 месяцев, за последние 30 дней и за последние 7 дней, используя шкалу, в которой 0 означает никогда; 1 — 1-2 раз; 2 — 3-5 раз; 3 — 6-9 раз; 4 —10-19 раз; 5 — 20-39 раз; и 6 — более 40 раз. Также ученые провели повторное МРТ-сканирование их мозга.

Оказалось, что употребление каннабиса было связано с более выраженным истончением левой и правой дорсолатеральной префронтальной коры. Согласно данным МРТ, у тех, кто употреблял марихуану чаще, истончение в этих областях было более значительным.

Магнитно-резонансная томография иллюстрирует истончение участков коры головного мозга, оцененное при различных уровнях употребления каннабиса Matthew D. Albaugh et. al. / JAMA Psychiatry, 2021

Также в этих областях головного мозга наблюдалась высокая плотность каннабиноидных рецепторов CB1. Однако из-за ограничений, связанных с применением позитронно-эмиссионной томографии для подростков, авторы не могли выполнить ПЭТ-сканирование участников и были вынуждены использовать другой набор данных (от 21 мужчины в возрасте от 18 до 35 лет). Таким образом, ученые не могут с уверенностью сказать, что те области мозга, в которых наблюдалось истончение у участников исследования, действительно были богаты рецепторами CB1. Можно только утверждать, что эти области в целом богаты каннабиноидными рецепторами.