Украинский мультфильм «Виктор_Робот» выходит в прокат

24 июня в широкий кинопрокат выходит украинская анимационная лента «Виктор_Робот» – обладатель Приза зрительских симпатий Одесского международного кинофестиваля 2020 и лучший анимационный фильм по версии Национальной премии кинокритиков «Киноколо» 2020.

События фильма происходят в далеком будущем. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, не работает. Единственный, кто может ее починить – дедушка маленькой Вики, который и создал это светило. Однако он таинственно исчезает. Девочка вместе со своим помощником – крохотным роботом Виктором – отправляется на его поиски. Так начинаются захватывающие приключения двоих друзей.

Режиссер-постановщик фильма – Анатолий Лавренишин, участник и победитель международных кино- и анимационных фестивалей, таких как Международный Роттердамский кинофестиваль, Международный фестиваль короткометражных фильмов в Клермон-Ферране, Международный фестиваль анимационных фильмов в Аннеси и другие.

Героев ленты озвучили звездные украинские актеры Римма Зюбина, Виктор Жданов, Василий Мазур, Богдан Бенюк, Анатолий Хостикоев, Мария Аглоткова.

К исполнению других саундтреков ленты присоединились Dakh Daughters, Марьяна Головко и Марк Галаневич («ДахаБраха»), Антон Слепаков («Вагоновожатые»). Композитор ленты – Антон Байбаков. Песня «Пола-ла-ла» (группа Dakh Daughters, София Байбакова, музыка – Антон Байбаков, слова – Марыся Никитюк) отмечена «Золотой Дзыгой» 2021 как Лучшая песня.

Производство фильма продолжалось более трех лет, а работало над лентой почти 200 профессионалов.

Фильм создан студией анимации «Червоний собака» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Дистрибьютор ленты – компания «Артхаус Трафик».

«Виктор_Робот» выйдет в украинский кинопрокат 24 июня 2021 года.