Вышел трейлер второго сезона сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

Вчера Apple TV представил официальный трейлер второго сезона сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях. Актрисы также выступили и исполнительными продюсерами проекта.

В первом сезоне сериала рассказывалось о популярной телеведущей Алекс Леви (героиня Энистон), которая осталась без своего напарника по эфиру Митча Кесслера (персонаж Стива Карелла) — его уволили после обвинений в домогательствах. Замену ему находят в лице провинциальной журналистки Брэдли Джексон (Риз Уизерспун), которая борется за справедливость и правду. Отношения с новой коллегой у Леви сначала не заладились, однако со временем они сблизились и стали преследовать одну цель — публичное разоблачение телевизионной компании, которая в течение многих лет замалчивала неподобающее поведение сотрудников, токсичные отношения внутри коллектива и ущемление женских прав. Закончился первый сезон на том, что Леви уволилась и ушла с телевидения.

Однако во втором сезоне она после долгих препирательств все же вернется на экраны. В заключение трейлера Алекс Леви берет интервью у репортера Лоры Петерсон, которую играет Джулианна Маргулис.

Производство второго сезона шоу было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Сценаристы были вынуждены переписать его сюжет в соответствии с новыми реалиями, так что COVID-19 вниманием в сериале не обделят.

Премьера второго сезона сериала «Утреннее шоу» состоится 17 сентября.

Дженнифер Энистон в сериале «Утреннее шоу»