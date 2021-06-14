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Под Римом вооруженный мужчина расстрелял детей и пожилого мужчину

В результате стрельбы в городе Ардеа под итальянским Римом погибли три человека, в том числе двое маленьких детей. Об этом сообщает новостной телеканал RaiNews24.

По данным СМИ, мужчина открыл стрельбу по детям и пожилому мужчине. Последний скончался на месте. Стрелок скрылся с места преступления и забаррикадировался в доме. Он быстро был обнаружен карабинерами, с ним ведут переговоры, сообщают СМИ.

Получившие ранения двое детей в возрасте три года и восемь лет были на вертолете доставлены из Ардеа в одну из римских больниц, однако там, по предварительным данным, они скончались.

Предположительно, инцидент произошел в результате банальной ссоры.

14 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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