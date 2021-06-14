Лукашенко особисто бив затриманого Протасевича та зламав йому ніс

Напередодні відеозвернення затриманого Романа Протасевича, яке оприлюднив провладний Telegram-канал, до СІЗО де утримували опозиційного блогера, прибув кортеж самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко.

Про це повідомляє ініціатива колишніх білоруських силовиків BYPOL із посиланням на власні джерела.

BYPOL достеменно відомо, що після затримання 23 травня, бесіди з (головою КДБ Білорусі Іваном-ред.) Тертелем і перебування деякий час у Головному управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС, Протасевича помістили в СІЗО-1. Наступного дня нам надійшла інформація про прибуття в СІЗО кортежу диктатора (Лукашенка – ред.)”, – йдеться у повідомленні.

“Знаючи мстивість і садистські нахили узурпатора, не дивно, що людина, яка вважає себе президентом, могла прибути в СІЗО для спілкування із затриманим, який, за твердженням влади, брав участь в управлінні протестами”, – заявили колишні силовики.

Екссиловики переконують, що експерти в галузі судової медицини стверджують, що на відеозверненні Протасевича достатньо ознак, щоб стверджувати, що у Романа зламаний ніс.

“Відповідно, Роман потребував огляді вузького фахівця, який в медчастині СІЗО відсутня”, – зауважили в BYPOL.

“Ми поцікавилися, чи надавалася Роману допомогу в медичних установах Мінська, результат передбачуваний – ні, в медустанови Мінська Роман не з’являвся. Проте відразу з двох не пов’язаних між собою джерел надійшла інформація про те, що в СІЗО Романа оглядав фахівець з ГУ “Республіканський клінічний медичний центр Управління справами президента РБ”, що абсолютно логічно вписується в один ряд з такими подіями, як перехід Романа в СІЗО КДБ, звідки набагато складніше отримувати достовірну інформацію про його стан, і тривалий недопуск адвоката, з яким укладено угоду”, – пояснили в організації.

“Більш того, ми отримали інформацію, що саме Лукашенко особисто зламав ніс затриманому журналістові”, – заявили представники ініціативи BYPOL.

Зазначимо, що BYPOL це білоруська ініціатива, яка створена колишніми силовиками для протидії білоруській владі. Об’єднання має свої YouTube- і Telegram-канали, на яких публікує різні відео, пов’язані з силовиками, а також “зливає” дані співробітників правоохоронних органів

Раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що Романа Протасевича змусили до свідчень, які він надав в інтерв’ю білоруському телеканалу.