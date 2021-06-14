13 знаменитостей, которых молодыми вы наверняка не видели

Далеко ни все актеры приходят в кино сразу после окончания театральных вузов или хотя бы прохождения каких-то курсов. Есть целый ряд талантливых людей, что попали в кинематограф уже в солидном возрасте, но даже язык не повернется сказать, что играют они хуже тех, кто посвятил актерству всю свою жизнь. Из-за этого многие не знают, как они выглядели в молодости. Представляем вам фото 13 известных на весь мир актеров в молодые годы и сейчас.
Жан Рено
Морган Фримен
Алан Рикман
Томми Ли Джонс
Луи Де Фюнес
Гленн Клоуз
Квентин Тарантино
Кристоф Вальц
Альфред Хичкок
Хелен Миррен
Кристофер Уокен
Уиллем Дефо
Иэн Маккеллен
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