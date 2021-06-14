«  
  »

13 знаменитостей, которых молодыми вы наверняка не видели

13 знаменитостей, которых молодыми вы наверняка не видели

Далеко ни все актеры приходят в кино сразу после окончания театральных вузов или хотя бы прохождения каких-то курсов. Есть целый ряд талантливых людей, что попали в кинематограф уже в солидном возрасте, но даже язык не повернется сказать, что играют они хуже тех, кто посвятил актерству всю свою жизнь. Из-за этого многие не знают, как они выглядели в молодости. Представляем вам фото 13 известных на весь мир актеров в молодые годы и сейчас.

Жан Рено

Жан Рено

Морган Фримен

Морган Фримен

Алан Рикман

Алан Рикман

Томми Ли Джонс

Томми Ли Джонс

Луи Де Фюнес

Луи Де Фюнес

Гленн Клоуз

Гленн Клоуз

Квентин Тарантино

Квентин Тарантино

Кристоф Вальц

Кристоф Вальц

Альфред Хичкок

Альфред Хичкок

Хелен Миррен

Хелен Миррен

Кристофер УокенКристофер Уокен

Уиллем Дефо

Уиллем Дефо

Иэн Маккеллен

Иэн Маккеллен

14 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  