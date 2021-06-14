Топ-10 лучших триллеров, которые не позволят тебе оторваться от экрана Григорій Чапкіс помер на 92-му році життя » 13 знаменитостей, которых молодыми вы наверняка не видели Далеко ни все актеры приходят в кино сразу после окончания театральных вузов или хотя бы прохождения каких-то курсов. Есть целый ряд талантливых людей, что попали в кинематограф уже в солидном возрасте, но даже язык не повернется сказать, что играют они хуже тех, кто посвятил актерству всю свою жизнь. Из-за этого многие не знают, как они выглядели в молодости. Представляем вам фото 13 известных на весь мир актеров в молодые годы и сейчас. Жан Рено Морган Фримен Алан Рикман Томми Ли Джонс Луи Де Фюнес Гленн Клоуз Квентин Тарантино Кристоф Вальц Альфред Хичкок Хелен Миррен Кристофер Уокен Уиллем Дефо Иэн Маккеллен