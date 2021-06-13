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В Сальвадоре собрались майнить криптовалюту на вулкане

Президент Сальвадора Найиб Букеле поручил главе государственной энергетической госкомпании LaGeo Майнору Гилу запустить добычу биткоинов с помощью «дешевой, стопроцентной чистой и возобновляемой энергии вулканов». В стране собрались создать полноценный центр для майнинга, сообщил Букеле в своем Twitter.

Власти страны неслучайно поручили майнить криптовалюту LaGeo: компания использует геотермальные источники для производства экологически чистой электроэнергии. Под ее управлением находятся две геотермальные электростанции, расположенные в регионах Ахуачапан и Берлин.

Букеле добавил, что инженеры уже подготовили новую скважину, которая обеспечит выработку 95 мегаватт. «Начинаем создание полномасштабного хаба по майнингу биткоина рядом», — подчеркнул президент Сальвадора.

Сальвадор стал первой в мире страной, которая сделала биткоин легальным платежным средством. За эту инициативу проголосовали 62 из 84 законодателей. Согласно закону, обменный курс к доллару «будет свободно устанавливаться рынком».

13 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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