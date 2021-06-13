Анджелина Джоли разжигает слухи о романе с бывшим

Пока Джоли отказывается ставить точку в борьбе за опеку над детьми с Брэдом Питтом, с первым бывшим мужем ее связывают более теплые отношения. 46-летняя оскароносная актриса провела вечер пятницы, 11 июня, со звездой сериала «Элементарно» Джонни Ли Миллером, пишет Mirror.

Папарацци поймали Анджелину на входе в его квартиру в Нью-Йорке. Джоли в длинном коричневом плаще и маске на лице пришла в гости к Миллеру одна, без единого телохранителя. У звезды при себе была бутылка дорого вина от Peter Michael Winery. Актриса провела с бывшим мужем около трех часов, покинув его дом после 22:30.

Похоже, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек своим воссоединением спустя 17 лет задали новый тренд для звезд. Анджелина и Джонни развелись 22 года назад после трех лет брака, но смогли сохранить дружеские отношения. В интервью 2004 года для B Magazine Джоли признавалась, что считает развод с Джонни «самой глупой вещью», что она делала в жизни.

Как известно, после этого в жизни актрисы появился голливудский сердцеед Брэд Питт, а Миллер женился на Мишели Хикс, но и этот брак распался в 2018 году, продержавшись десять лет.

Источник фото: Legion-Media