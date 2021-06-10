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Умерла звезда фильма «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова

Умерла чешская актриса Либуше Шафранкова, звезда известного фильма «Три орешка для Золушки» 1973 года. Об этом сообщает CNN Prima News со ссылкой на ее сына, Йозефа Абрама.

Отмечается, что с 2014 года Шафранкова боролась с раком легких. Точная причина смерти артистки не раскрывается. Знаменитость ушла из жизни в возрасте 68 лет.

Либуше Шафранкова родилась 7 июня 1953 года в чешском городе Брно, там же она и окончила театральное училище. Первый успех к ней пришел после съемок в ленте «Бабушка» по роману писательницы Божены Немцовой.

В 1973 году она снялась в фильме «Три орешка для Золушки» режиссера Вацлава Ворличека. Картина принесла актрисе всенародную любовь. На родине Шафранкова до сих пор считается яркой звездой чешского кино. Артистка также снималась в таких лентах, как «Русалочка», «Праздник подснежников», «Принц и Вечерняя Звезда» и оскароносном «Коле» 1996 года выпуска. Шафранкова перестала сниматься в новых проектах в 2014 году.

10 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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