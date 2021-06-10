Умные часы от Facebook со съёмным экраном и двумя камерами выйдут летом 2022 года НАСА выложила новую панораму Марса в высоком качестве со звуками ветра и песка » Sony представила свой первый коммерческий беспилотник Sony раскрыла подробную информацию о дроне Airpeak S1, который был анонсирован на выставке CES 2021, и поступит в продажу осенью 2021 года. Беспилотник работает с беззеркальными камерами Sony, включая A7S Mark III, FX3 и Alpha 1. Они крепятся к подвесу Gremsy T3, который изготовлен специально для Airpeak, но продаётся отдельно. Одной из главных особенностей дрона называется стабильность в воздухе, в том числе высокая устойчивость к ветру — модель выдерживает порывы до 20 метров в секунду. В конструкции предусмотрены пять наборов стереокамер и инфракрасный дальномер, что позволяет дрону избегать столкновений с препятствиями. Отмечается, что Sony даже обращалась к японскому космическому агентству JAXA для проведения испытаний. Максимальная скорость Airpeak составляет 90 километров в час, а разгон до 80 км/ч происходит за 3,5 секунды (однако эти данные не учитывают дополнительных обвесов). Максимальный угол наклона — 55 градусов. Что касается времени автономной работы, то она составляет лишь 12 минут полёта с камерой и 22 минуты без. К тому же беспилотник не питает «бортовые» устройства, как это реализовано у некоторых конкурентов. Мы рады запустить новый бизнес по производству дронов с Airpeak S1. Сочетание компактного размера с передовыми технологиями Sony в области обработки изображений, искусственного интеллекта и робототехники позволит создателям контента и коммерческим профессионалам запечатлеть то, что ранее было невозможно. Ян Ченг Вице-президент Sony Управление дроном происходит с помощью специального контроллера, напоминающего геймпад. Sony также разработала приложение для iOS и iPadOS под названием Airpeak Flight, которое позволяет разделить нагрузку между пилотами — один будет отвечать за полёт, а второй — за движение камеры. В комплект поставки входят сам контроллер, две пары пропеллеров, две батареи и зарядное устройство. Рекомендованная стоимость беспилотника — 9 тысяч долларов (около 650 тысяч рублей). Эта сумма подразумевает сервисный контракт, который покрывает обслуживание и ремонт.