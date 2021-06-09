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Ударивший Макрона мужчина наряжался рыцарем и уважал Сталина

Мужчина, ударивший президента Франции Эммануэля Макрона во время его встречи с населением в департаменте Дром, наряжался рыцарем и увлекался Средневековьем. Также считал СССР и Сталина примером для подражания. Об увлечениях нападавшего стало известно французской газете Le Parisien.

По информации издания, нападавшего зовут Дамьен Т., ему 28 лет. На одном из снимков в Instagram мужчина позирует в рыцарских доспехах с мечом в руках. Во время обысков в квартире Дамьена Т. было обнаружено множество книг по Средневековью и ролевым играм, советский флаг и реплика оружия.

9 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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