Ударивший Макрона мужчина наряжался рыцарем и уважал Сталина

Мужчина, ударивший президента Франции Эммануэля Макрона во время его встречи с населением в департаменте Дром, наряжался рыцарем и увлекался Средневековьем. Также считал СССР и Сталина примером для подражания. Об увлечениях нападавшего стало известно французской газете Le Parisien.

По информации издания, нападавшего зовут Дамьен Т., ему 28 лет. На одном из снимков в Instagram мужчина позирует в рыцарских доспехах с мечом в руках. Во время обысков в квартире Дамьена Т. было обнаружено множество книг по Средневековью и ролевым играм, советский флаг и реплика оружия.