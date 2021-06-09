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Pfizer планує провести випробування своєї вакцини серед дітей

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що у новому дослідженні братимуть участь до 4500 дітей у США, Фінляндії, Польщі та Іспанії.

Вакцина, вироблена Pfizer і її німецьким партнером BioNTech, вже дозволена для використання в екстрених випадках для підлітків від 12 років і старше у США, Канаді та ЄС.

Pfizer заявила, що використовуватимуть дозу 10 мікрограм для дітей від 5 до 11 років та 3 мікрограма для вікової групи від 6 місяців до 5 років. Для порівняння, дорослі отримують 30 мікрограмів.

Надання дітям безпечних і ефективних вакцин вважається ключовим кроком у боротьбі з пандемією.

Pfizer заявила, що як тільки у вересні отримає дані випробування, вона, швидше за все, звернеться до регулюючих органів з проханням дозволити використання вакцини для дітей в екстрених випадках.

9 июня, 2021 | Category: Новини українською, Новости
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