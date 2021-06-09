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Ольга Сумская поделилась летними фотографиями в поле с цветочками

Ольга Сумская поделилась летними фотографиями в поле

На опубликованных кадрах Ольга Сумская позує в желтом цветущем поле.

«Цвета лета. Мы тут спорим, так это рапс или гречка цветет? Я говорю, что все рапс… А сколько его сейчас по Украине! Такое впечатление, что большинство полей засеяны именно этой культурой. Но она очень вредна для земли, не так ли, друзья?» – поинтересовалась у подписчиков Ольга Сумская.

На актрисе надета повседневная одежда и легкий макияж.

В сети подписчики тепло оценили публикацию и оставили артистке множество комплиментов:

«Оля, вам так к лицу это золото»; «Прекрасно все на фото»; «Красавица невероятная!»; «Невероятно красивая женщина», — пишут пользователи.

9 июня, 2021 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес
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