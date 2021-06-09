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Хакеры, связанные с российской разведкой, взломали систему полиции Нидерландов в ходе расследования крушения рейса MH17

Хакеры, которые могут быть связаны со Службой внешней разведки России, смогли проникнуть в систему полиции Нидерландов в 2017 году, когда происходило расследование крушения рейса MH17 над Украиной, произошедшего в 2014 году. Об этом говорится в статье нидерландского издания Volkskrant.

Согласно информации издания, взлом не был замечен полицией, но был обнаружен благодаря сведениям нидерландской Службы безопасности. Он привел к «большой панике» в связи с расследованием крушения MH17. Однако полиция и представители Службы безопасности отказались подтвердить или опровергнуть факт взлома.

Источники сообщили изданию, что взлом, который был обнаружен сотрудниками Службы безопасности через собственные хакерские сети, произошел с голландского IP-адреса сервера полицейской академии. «Следы хакеров были найдены в нескольких местах», — заявили представители Volkskrant со ссылкой на четыре источника информации.

Пока непонятно, смогли ли хакеры получить доступ к информации, которая имеет отношение к расследованию крушения рейса MH17, рассказало издание.

В данный момент в Нидерландах идет судебный процесс по делу о крушении самолета.

9 июня, 2021 | Category: Новости, Россия
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