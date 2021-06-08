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В Евросоюзе рассказали о сотнях политических заключенных в Белоруссии и пытках

В Евросоюзе (ЕС) рассказали о сотнях политических заключенных в тюрьмах Белоруссии. Об этом сообщила Европейская служба внешних действий в Twitter.

Как отметило внешнеполитическое ведомство, 470 человек находятся в заключении из-за того, что они «требовали свободных и справедливых выборов». «Не может быть безнаказанности за нарушения прав человека, все нарушители должны быть привлечены к ответственности», — сказано в заявлении.

В ЕС выразили солидарность с заключенными гражданами Белоруссии. К посту о политических репрессиях в стране прикрепили видео об инциденте с экстренной посадкой борта авиакомпании Ryanair в Минске, после которой полиция задержала бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В конце видео также говорится о подготовке новых европейских санкций против Белоруссии.

8 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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