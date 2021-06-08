Финляндия анонсировала отказ от российской нефти

Финляндия — один из главных потребителей российской нефти в Европе — продолжит сокращать закупки Urals в рамках плана по переходу к возобновляемой энергетике. Об этом в интервью РБК сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.По его словам, правительство намерено способствовать внедрению низкоуглеродных решений в энергетике, чтобы сократить выбросы парниковых газов и ставит цель сделать страну углеродно-нейтральной к 2035 году.

Сейчас доля импорта в энергопотреблении Финляндии составляет 60%, сообщил Хаависто. «Три четверти импорта формируют нефть и газ, из объема которых более 60% ввозятся из России. Углеродная нейтральность, безусловно, сократит потребление нефти, что скажется также на импорте из России», — сказал министр.

Поставки в Финляндию уже резко падают. В первом квартале финские НПЗ закупили в России 2,1 млн тонн сырья — на 25% меньше, чем годом ранее. В апреле закупки рухнули на 64% — с 1,1 до 0,4 млн тонн.

Neste Oil — крупнейшая в Финляндии нефтеперерабатывающая компания, работавшая почти исключительно на российской Urals, которую танкеры завозят из близлежащих балтийских портов, — решила переформатировать один из своих НПЗ в хранилище, а на другом резко сократила загрузку, чтобы провести модернизацию и начать работать с возобновляемыми источниками энергии.

Уже в прошлом году Финляндия сократила закупки Urals на 16% на фоне пандемии и заявлений Neste о планах стать «глобальным лидером» возобновляемой энергетики.

Объемам, от которых отказывается традиционный покупатель, придется искать хозяев на открытом рынке, что надавит на цену, сказали Reuters работающие в регионе нефтетрейдеры.

«Эти изменения не произойдут сразу, но уже видно, что Финляндия отказывается от нефти», — заявил один из источников агентства.

По итогам января-апреля Россия экспортировала в дальнее зарубежье 66,65 млн тонн нефти — на 20,5% меньше, чем за тот же период годом ранее. В апреле спад составил 16,8%, а объемы поставок — 17,3 млн тонн, следует из статистики ЦДУ ТЭК.

Падение экспорта нефти, который приносит в страну каждый четвертый доллар валютной выручки, почти вдвое опередило спад добычи, который в апреле составил 7,8%, до 42,8 млн тонн.

По данным ЦБ, за первый квартал экспорт нефти принес экономике 20,2 млрд долларов — на 5,4 млрд меньше, чем годом ранее. Приток нефтедолларов схлопнулся на 21%, несмотря на то, что средняя цена нефти в 2021 году была почти на 8 долларов выше, чем в первом квартале 2020-го.