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Apple представила iOS 15

Компания Apple представила iOS 15 на WWDC-2021. Запись онлайн-трансляции мероприятия доступна на сайте компании.

Компания переработала приложение для видеозвонков FaceTime, добавив функцию пространственного звучания. В программе появилась встроенная система шумоподавления, приглушающая внешние шумы, а также поддержка SharePlay для совместного просмотра фильмов или прослушивания музыки. В приложении Messages появится возможность отправлять несколько снимков в виде альбома и интеграция с другими приложениями iOS, вроде Apple Music и Apple News.

Новая операционная система для смартфонов Apple получила заметный редизайн. В iOS добавили обновленный экран блокировки и переделали уведомления — пользователи смогут получать сообщения из приложений в зависимости от их статуса. Новая функция «Фокус» дает возможность настраивать тип уведомлений, которые будут приходить пользователю: например, на работе будут приходить лишь уведомления из рабочих приложений. Пользователь может вручную выбирать при каком сценарии какие уведомления должны быть заглушены, но система сама может менять режим «Фокус» в зависимости от действий пользователя и времени дня.

8 июня, 2021 | Category: Новости, США
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