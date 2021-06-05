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Moody’s: Россию могут отключить от Visa и MasterCard

Международное рейтинговое агентство Moody’s видит риск новых санкций против России, и они могут привести к отключению страны от международных платежных систем Visa и MasterCard, сообщает ПРАЙМ.

«Введение более жестких, чем ожидалось, санкций, которые существенно подорвут российскую экономику или государственные финансы и тем самым ограничат способность страны обслуживать и рефинансировать свой долг, создаст риск для кредитного профиля России», — допускают в Moody’s.

В качестве примера такого рода ограничений агентство называет возможное отключение России от международных платежных систем. Это, по мнению экспертов, создаст барьеры для международной торговли и банковского сектора страны.

В то же время Moody’s подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной и национальной валюте на уровне Baa3, прогноз — стабильный. В качестве одного из главных факторов этого решения агентство привело устойчивость страны к политическим рискам, в том числе к «постоянному риску» новых санкций.

5 июня, 2021 | Category: Новости, Россия
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