За час війни на Донбасі загинуло 152 дитини, — ООН

Про це повідомила пресслужба в Офісу омбудсмена у Facebook із посиланням на дані Моніторингової місії ООН із прав людини.

За даними місії ООН, упродовж усього періоду конфлікту, з 14 квітня 2014 року по 30 квітня 2021 року, загинули 152 дитини. З них 102 хлопчики та 50 дівчаток. 146 дітей отримали поранення.

В офісі омбудсмена зазначають, що ця статистика не показує всі масштаби втрат, яких зазнали діти протягом конфлікту. Зокрема через те, що неможливо забезпечити контроль за дотриманням прав людини на тимчасово окупованій території.