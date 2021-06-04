«  
  »

Возлюбленную Илона Маска Граймс раскритиковали за любовь к коммунизму

Возлюбленную Илона Маска Граймс раскритиковали за рассуждения о коммунизме в TikTok

То, что 49-летний Илон Маск славится своими громкими, оригинальными и порой неоднозначными заявлениями, давно известно. Но, оказывается, его 33-летняя возлюбленная и мать его шестого ребенка, певица Граймс, может с ним в этом посоперничать.

В своем TikTok она пустилась в рассуждения о коммунизме, за что, надо сказать, получила большую порцию хейта от пользователей социальной сети.

Граймс заявила, что считает искусственный интеллект «самым быстрым путем к коммунизму».

При правильной реализации искусственный интеллект теоретически может решить проблему изобилия. Мы можем попасть в ситуацию, когда никто не будет работать, все будут обеспечены необходимым комфортом для жизни. Искусственный интеллект мог бы автоматизировать все сельское хозяйство и искоренить систематическую коррупцию, тем самым максимально приблизив нас к настоящему равенству. В общем, все, что все любят в коммунизме, но без коллективного хозяйства, потому что, давайте будем реалистами, построенное на принуждении сельское хозяйство — это не классно,

— сказала она.

Граймс

Однако послание певицы понимания у интернет-пользователей не нашло. Они заявили, что не ей рассуждать о коммунизме, так как ее возлюбленный — миллиардер. А некоторые и вовсе посоветовали ей развестись с Маском (к слову, официально они не женаты).

Она так рассуждает о коммунизме, как будто ее мужчина не будет первым, кого уберут сразу же при любом намеке на революцию.

Граймс рассуждает о коммунизме в тиктоке, в то время как ее парень — своего рода глава капитализма,

— пишут в сети.

После критических комментариев Граймс ответила, что пошутила, и написала, что она не коммунистка.

Это была шутка! Но, может быть, технократы и коммунисты смогли бы поладить,

— заявила она.

4 июня, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  