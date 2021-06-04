Возлюбленную Илона Маска Граймс раскритиковали за любовь к коммунизму

То, что 49-летний Илон Маск славится своими громкими, оригинальными и порой неоднозначными заявлениями, давно известно. Но, оказывается, его 33-летняя возлюбленная и мать его шестого ребенка, певица Граймс, может с ним в этом посоперничать.

В своем TikTok она пустилась в рассуждения о коммунизме, за что, надо сказать, получила большую порцию хейта от пользователей социальной сети.

Граймс заявила, что считает искусственный интеллект «самым быстрым путем к коммунизму».

При правильной реализации искусственный интеллект теоретически может решить проблему изобилия. Мы можем попасть в ситуацию, когда никто не будет работать, все будут обеспечены необходимым комфортом для жизни. Искусственный интеллект мог бы автоматизировать все сельское хозяйство и искоренить систематическую коррупцию, тем самым максимально приблизив нас к настоящему равенству. В общем, все, что все любят в коммунизме, но без коллективного хозяйства, потому что, давайте будем реалистами, построенное на принуждении сельское хозяйство — это не классно,

— сказала она.

Однако послание певицы понимания у интернет-пользователей не нашло. Они заявили, что не ей рассуждать о коммунизме, так как ее возлюбленный — миллиардер. А некоторые и вовсе посоветовали ей развестись с Маском (к слову, официально они не женаты).

Она так рассуждает о коммунизме, как будто ее мужчина не будет первым, кого уберут сразу же при любом намеке на революцию.

Граймс рассуждает о коммунизме в тиктоке, в то время как ее парень — своего рода глава капитализма,

— пишут в сети.

После критических комментариев Граймс ответила, что пошутила, и написала, что она не коммунистка.

Это была шутка! Но, может быть, технократы и коммунисты смогли бы поладить,

— заявила она.