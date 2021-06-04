В Москве запустили первое строительство в рамках проекта ГУЛАГ-2

В Москве запустили первое строительство в рамках проекта ГУЛАГ-2, а точнее проект привлечения заключенных к государственным стройкам. В Кремле одобрили «пилотный» запуск эксперимента.

Власти в виде эксперимента привлекли заключенных к строительству объектов в Москве и Московской области. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин заявил РБК.

«У нас уже есть эксперимент в Москве и Московской области. Строители уже привлекли и, кстати, очень успешно привлекли. При недостатке ресурсов, что они там, собрали полторы тысячи человек работать на стройке.» — заявил он.

Хуснуллин добавил, что власти планируют привлечь заключенных к строительству Восточного полигона РЖД. В мае «Коммерсант» писал, что первых осужденных уже начали трудоустраивать на стройки Восточного полигона.

Вице-премьер подчеркнул, что привлечение заключенных к работам на стройке будет добровольным. «Я считаю, что и для них будет плюс, что они будут находиться в условиях не заключения, а работы. И они будут за это деньги получать», — сказал Хуснуллин.