У Сербії стались вибухи на складі артилерійських боєприпасів

Поблизу сербського міста Чачак на фабриці “Слобода”, яка виробляє артилерійські снаряди, сталася серія вибухів.

Про це у Facebook повідомляє спільнота “Балканський оглядач”.

За неофіційною інформацією, спочатку зайнявся склад гарматних снарядів, потім полум’я поширилося на інші склади.

Потужні вибухи тривали всю ніч. Осколки розліталися на значну відстань. О 3.20 пролунав найсильніший вибух, який буквально струснув весь Чачак.

“Працівники після перших детонацій встигли сховатися в сховище. Пізніше їх евакуювали. На момент вибуху на підприємстві було 60 робітників, і всі вони були переміщені в безпечне місце. На фабриці відключили газ та електроенергію. Місцеві жителі тікали з домівок. У будинках навколо фабрики вибито шибки. Вибухи тривали до ранку”, – йдеться у дописі.

Пожежники, бригади “швидкої допомоги” та поліція з міркувань безпеки не могли наблизитися до підприємства.

Пізніше мер Чачака Мілун Тодорович підтвердив, що в компанії “Слобода” сталася серія вибухів, і повідомив, що загиблих і поранених не було.

Фабрика “Слобода Чачак” (Kompanija Sloboda akcionarsko društvo Čačak) – сербська компанія з виробництва боєприпасів та зброї, заснована в 1948 році. Сьогодні “Слобода Чачак” – акціонерне товариство, більшість акцій якого належить державі Сербія.

На підприємстві працює близько 2000 робітників. Фабрика займається виробництвом зброї, переважно боєприпасів різного калібру для артилерійської зброї. За даними з відкритих джерел, компанія виробляє різні типи боєприпасів та РПГ.