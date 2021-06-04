Билл Гейтс начнет строить ядерные реакторы

Руководители американских энергетических компаний TerraPower и PacifiCorp Билл Гейтс и Уоррен Баффет выбрали локацию для совместного проекта строительства ядерного реактора нового поколения Natrium. Безотходную станцию разместят в американском штате Вайоминге на территории бывшей угольной шахты, пишет The Guardian.

Миллиардеры Билл Гейтс и Уоррен Баффет заявили, что реактор на быстрых нейтронах построят в крупнейшем угледобывающем штате страны. Точное место установки станции объявят к концу 2021 года. Проект включает в себя реактор с натриевым теплоносителем и накопителем энергии на основе расплавов солей с максимальной мощностью до 500 мегаватт.

Предполагается, что использование усовершенствованного реактора на безуглеродной технологии дополнит программу перехода к альтернативным источникам энергии в целях защиты от глобального изменения климата. «Мы считаем, что Natrium изменит правила игры в энергетической отрасли», — высказался Гейтс на пресс-конференции в Вайоминге.

Инициативу энергогигантов поддержал губернатор штата Марк Гордон. В конце 2020 года министерство энергетики США выделило TerraPower 80 миллионов долларов для разработки проекта Natrium. Общая стоимость установки составит около одного миллиарда долларов.