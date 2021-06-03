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«Володіє даними про охорону держкордону від Криму до Дунаю»: журналіст Бутусов розповів подробиці пошуків зниклого в Одесі офіцера

Пошуки зниклого начальника штабу Одеського загону Морської охорони ДПСУ Олексія Черткова тривають
Про це написав журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

«За даними поліції, дружина 2 червня подзвонила на службу і повідомила, що він нібито повернувся додому, але вона його не пустила», — повідомив він.

За словами Бутусова, прикордонники та поліція перевірили записи з камер спостереження і виявили, що Чортков додому не повертався.

«На даний момент ніхто не знає, куди зник високопосадовець Держприкордонслужби, який володіє інформацією про систему охорони державного кордону з Криму до Дунаю», — написав журналіст.

3 июня, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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