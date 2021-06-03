В Лондоне открылся самый страшный бассейн в мире с прозрачным дном на высоте 35 метров

19 мая в юго-западной части Лондона открылся бассейн Sky Pool («Небесный бассейн»). Полностью прозрачная чаша расположена между двумя зданиями на высоте около 35 метров: большая часть 25-метрового бассейна будто «зависла» в воздухе. Над проектом работала команда архитекторов и дизайнеров, которая участвовала в строительстве Сиднейской оперы.

Посетители могут переплывать с одной крыши на другую и использовать бассейн как смотровую площадку: с него открывается вид на колесо обозрения «Лондонский глаз» и Вестминстерский дворец, а сквозь трёхметровую толщу воды можно наблюдать за окрестностями внизу. Согласно данным Travel + Leisure, в бассейне также используется ночная подсветка, а на его территории на крыше расположились спа-салон, бар и небольшой сад с апельсиновыми деревьями.

Чашу бассейна произвели в США, в штате Колорадо, после чего 50-тонную конструкцию доставили в Лондон. Бассейн выполнен из прозрачного акрила и вмещает 375 тонн воды, толщина боковых стенок — 20 сантиметров, а толщина дна — 30 сантиметров. Публичный запуск планировали ещё летом прошлого года, но из-за пандемии его пришлось перенести. Кому-то всё же удалось оказаться в бассейне до запуска — пловцов и моделей приглашали для рекламных фотографий.

Сейчас бассейн открыт для посещения, но вход доступен только для резидентов апарт-комплекса Embassy Gardens, которые приобрели или снимают одну из двух тысяч квартир. Стоимость месячной аренды жилья в комплексе составляет от двух до шести тысяч фунтов), а цены на квартиры в собственность начинаются от миллиона.

При этом одно из зданий, которое соединяется бассейном, относится к другому домовладению, и его жителям остаётся разве что наблюдать за соседями из окон. «У нас первые ряды для наблюдения за бассейном, но беда в том, что, будучи жильцами соседнего дома, мы никогда не сможем попасть туда. Никто не ждёт, что подобные удобства будут бесплатными, но нам не предлагают даже заплатить», — рассказал изданию The Guardian один из жильцов.

Многие резиденты Embassy Gardens и их гости уже успели поплавать в новом бассейне и поделиться фотографиями оттуда в соцсетях, а прохожие снимают архитектурный объект снизу. TJ собрал фотографии пользователей инстаграма.