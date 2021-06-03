Ученые: На смену COVID-19 придет пандемия смертельного ожирения

Ученые провели эксперимент в апреле текущего года: они опросили 1 001 взрослого человека возрастом от 18 до 70 лет. Выяснилось, что люди в возрасте от 30 до 44 лет (48%) и опрошенные, у которых ранее были проблемы с весом (53%), прибавили в весе с начала пандемии. При этом чем выше индекс массы тела опрошенных, тем чаще они заявляли, что продолжали набирать вес.

В среднем прибавка в весе составила 5-7 кг.

По мнению ученых, такая ситуация вызывает серьезное беспокойство с точки зрения риска развития пандемии ожирения, тем более что за последние месяцы у большинства людей серьезно испортился режим питания и физической активности. И в ближайшем будущем положение, вероятно, будет только ухудшаться.