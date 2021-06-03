Минфин США ввел санкции против трех граждан Болгарии и 64 организаций

Соединенные Штаты ввели санкции против трех граждан Болгарии и 64 организаций из этой страны. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Ограничения касаются бизнесмена Васила Божкова, бывшего депутата Народного собрания (парламента) от «Движения за права и свободы» Деляна Пеевски и члена Национального бюро по контролю за специальными средствами разведки Илко Желязкова. По мнению американского ведомства, данные лица причастны к коррупции.

«США вводят санкции в отношении трех граждан Болгарии и связанных с ними 64 организаций за их роль в коррупции. <…> Правительство США продолжит вводить меры, чтобы для причастных к коррупции наступали серьезные последствия, а также продолжит защищать мировую финансовую систему», — говорится в тексте. Рестрикции, в частности, введены в отношении баскетбольного клуба ЦСКА (София). Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на ведение любого бизнеса с фигурантами перечня.

Кроме того, Госдепартамент США объявил о введении визовых санкций в отношении Пеевски и Желязкова, а также против экс-замминистра экономики Александра Манолева, бывших председателя и секретаря Государственного агентства по делам проживающих за рубежом болгарских граждан Петара Харалампиева и Красимира Томова. Данным лицам и членам их семей запрещен въезд на территорию США.

По мнению внешнеполитического ведомства, фигуранты санкционного списка причастны к коррупционным действиям, которые «подрывали верховенство закона и веру общественности в государственные демократические институты».