Кабмин отменил обязательный перевод пенсий на карточные счета — «Укрпочта» продолжит доставку пенсий до 2023

Кабинет Министров отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета до 2023 года.

Об этом говорится в сообщении «Укрпочты», передают Українськi Новини.

«Кабинет министров Украины отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета с сентября, как это раньше было закреплено в постановлении №277 от 29 марта 2021 года. Текущий порядок доставки пенсий, субсидий и социальной помощи через «Укрпочту» будет сохранен как минимум до 1 января 2023 года«, — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, соответствующее решение Кабмин утвердил 26 мая.

Основной причиной того, почему отложили такую инициативу – неготовность банковской инфраструктуры и систематическое закрытие банковских отделений.

«На данный момент банкоматы есть только в 4% городов Украины, что значит, что 13 млн украинцев не имеют доступа, а оттого — и возможности пользоваться банковскими услугами. В то время, как «Укрпочта» покрывает 100% населенных пунктов и может предоставить в том числе и финансовые услуги всем без исключения украинцам«, — говорится в сообщении.

Также гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил, что до 2023 года доставка пенсий и соцвыплат будет осуществляться через отделения «Укрпочты», а также почтальонами.