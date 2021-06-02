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ВОЗ перечислила вызывающие особые опасения штаммы COVID-19

Четыре варианта коронавируса вызывают особые опасения, заявила руководитель подразделения по новым болезням и зоонозу во Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

В частности, опасность представляет штамм В-1617.2, найденный во Вьетнаме. По словам представительницы ВОЗ, эта мутация легче распространяется среди людей.

Также в ВОЗ не исключили, что индийский штамм B.1.617 распространится еще в десятках государств. На данный момент заразившиеся им есть в 53 странах.

В то же время соблюдение дистанции, диагностика и вакцины помогают подавить распространение инфекций, отметила Ван Керкхове. Она призвала «не терять бдительности».

2 июня, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Наука, Новости
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