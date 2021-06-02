Пытавшегося покончить с собой политзаключенного Степана Латыпова отправили в «концлагерь Лукашенко»

По поступившим сведениям, этой ночью после того, как Степан Латыпов был обследован и прооперирован, в больницу нагрянули сотрудники правоХоронительных органов. Они угрозами заставили врачей выписать Степана из больницы, а затем забрали его и увезли в неизвестном направлении.

Сегодня в 12 часов поступила информация, что Степан жив, но он находится в СИЗО №1 на Володарского.

О состоянии, в котором находится Степан на данный момент ничего не известно, но что я могу вам по поводу Володарки сказать, так это то, что СИЗО №1 — это своего рода концлагерь для политических заключенных. Именно туда был доставлен Роман Протасевич. После пребывания там, на знаменитом видео он уже был избитым и опухшим. Кроме этого, есть еще множество случаев пыток и издевательств на Володарке, которые были засвидетельствованы теми, кто там побывал. Вот некоторые из них:.



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