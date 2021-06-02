«Мотор Січ» підписала контракт на постачання вертолітних лопатей до трьох країн

Запорізьким двигунобудівним підприємством «Мотор Січ» вже підписані контракти з трьома країнами на постачання українських лопатей МЛНВ-24 для бойових гелікоптерів Мі-24.

Про це заявив глава ПАТ «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на UMP.

“З трьома державами підписані контракти на цей вид лопатей. З трьома високорозвиненими державами. Там, де експлуатуються ці вертольоти. Більш того, ми переходимо на наступний тип гелікоптерів. Головна мета – це наше Міністерство оборони”, – зазначив Богуслаєв.

Також він поінформував, що підприємство сертифікувало виробництво металевих лопатей для ударних вертольотів Мі-24, які успішно пройшли льотні випробування. Нагадаємо, що випробування лопатей для Мі-24 розпочалися в грудні 2020 року, одночасно почали випробовувати й композитні лопаті для гелікоптерів Мі-8 різних модифікацій.

Міністр оборони, перебуваючи у Запоріжжі, повідомив, що Збройним Силам України вже передано три комплекти лопатей для гелікоптерів Мі-24 (в одному комплекті 5 лопатей). Ще шість комплектів Міноборони розраховує отримати до 30-ї річниці Незалежності України.

За інформацією оприлюдненою Міноборони, ПАТ «Мотор Січ» за державним оборонним замовленням виконує контракти на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень.

Крім того, раніше повідомляли, що виробничі потужності запорізького підприємства дозволяють виготовляти до 60 комплектів лопатей для ударних гелікоптерів Мі-24 щороку.