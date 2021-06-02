52-летняя супермодель показала фигуру нижнем белье и удивила

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) показала фигуру в откровенном наряде и взволновала фанатов. На размещенное в ее Instagram фото обратили внимание журналисты Page Six.

На кадре 52-летняя знаменитость запечатлена в комплекте черного нижнего белья, состоящего из бюстгальтера, трусов и чулок с поясом. Стоимость ее образа составила 461 доллар . Публикация набрала 36 тысяч лайков.

Пользователи сети оценили внешний вид модели в комментариях. «Ты самая красивая женщина в мире!», «Ты мой пример для подражания!», «Сногсшибательная фигура!», «Ты прекрасна», «Богиня! Очень горячо», — восхищались они.