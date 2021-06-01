Программа производства ракет «Ольха» для ВСУ фактически уничтожена — Бирюков

Программа производства ракет «Ольха» для ВСУ на сегодняшний день не просто остановлена — она уничтожена. Большая часть персонала уволена, оборудование для производства ракет — ржавеет.

Гордость, реальная гордость украинской программы ракетостроения — за 3 года пройти путь от старой советской ракеты для РСЗО Смерч до полностью украинского производства точной ракетной системы «Вільха».

А потом это все потерять с приходом новой власти.

Так уж вот сложилось, что я был практически на всех этапах испытаний этой ракеты. От самого-самого первого, в конце августа 2016 года. И вот совсем поверхностно, но знаю, КАК тяжело было восстанавливать производство в стране.

Одним из «смежников» в производстве является Павлоградский химзавод. Это топливо ракеты, это боевая часть ракеты. Завод поднимали из долговой ямы, завод запускали.

Завод снова утонул. Заказов на ракеты нет, ДКР по новым образцам остановлены, на заводе за прошлый год 156 миллионов гривен убытков и уволен персонал.

Уволен персонал, квалифицированный, опытный. Зачастую — уникальный. И вот тут сейчас давайте поговорим про 7.2 миллиарда гривен, которые Зеленский собрался потратить на строительство своего «университета».

Directed by Robert B. Weide

Юрий Бирюков